В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 218 тысяч

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 18 человек, общее число жертв заболевания достигло 5 765.

Об этом, как передает во вторник Day.Az, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 234 934, за прошедшие 24 часа 1 083 теста на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 218 491.