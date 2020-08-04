Глава спецслужб Ливана назвал причину взрыва в Бейруте

Причиной взрыва в порту ливанского Бейрута стали хранившиеся там взрывчатые вещества.

Такую новую версию событий озвучил глава службы безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим, сообщает Al Jazeera, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

Генерал посетил место взрыва и сообщил журналистам, что на одном из портовых складов хранились конфискованные много лет назад вещества, которые и стали причиной мощного взрыва.

Ранее сообщалось, что в порту Бейрута взорвалось судно с пиротехникой. Произошедшее на видео засняли очевидцы. По их рассказам, взрывной волной снесло жилой блок неподалеку от места ЧП. Известно о сотнях пострадавших и по меньшей мере 10 погибших.