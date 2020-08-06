Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в банке

Вооруженный мужчина захватил заложников в банке в городе Гавр.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в четверг радиостанция France Bleu

По ее сведениям, внутри находятся пять заложников, двум удалось выбраться из здания. Здание оцеплено полицией. Информации о пострадавших нет.