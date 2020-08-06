https://news.day.az/world/1260081.html Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в банке - ВИДЕО
Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в банке - ВИДЕО
Вооруженный мужчина захватил заложников в банке в городе Гавр.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в четверг радиостанция France Bleu
По ее сведениям, внутри находятся пять заложников, двум удалось выбраться из здания. Здание оцеплено полицией. Информации о пострадавших нет.
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