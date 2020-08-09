Число пострадавших в ходе протестов в Бейруте выросло до 490

Порядка 490 человек получили ранения во время проходящих в Бейруте антиправительственных акций протеста.

Такие данные привел в субботу ливанский телеканал Al-Manar, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее арабские СМИ сообщали о 238 пострадавших.

Между тем телеканал Lebanon 24 сообщает о том, что обстановка в центральных районах Бейрута начала нормализовываться, хотя на улицах еще остаются сотни протестующих.

Телеканал Al Arabiya в свою очередь сообщил, что участники акции протеста в Бейруте требуют проведения международного расследования обстоятельств взрыва в порту ливанской столицы. На кадрах, демонстрируемых каналом в прямом эфире, видно, что сотни людей все еще остаются на некоторых улицах ливанской столицы. Среди демонстрантов много молодежи, женщин и детей. Беспорядков и столкновений не наблюдается, однако видно, что люди возмущены.

В центральной части Бейрута в субботу произошли столкновения между полицией и протестующими. Демонстранты захватили особняк МИД в квартале Ашрафия, здание министерства экономики в районе торговой улицы Хамра и пытались овладеть штаб-квартирой Ассоциации ливанских банков. По данным телеканала Al Jazeera, силовикам удалось вытеснить манифестантов из здания МИД.

Поводом для новых акций протеста стал прогремевший в порту Бейрута 4 августа взрыв, унесший жизни 158 человек и разрушивший значительную часть инфраструктуры ливанской столицы. От взрывной волны пострадала половина Бейрута, 300 тыс. человек лишились жилья.

Власти Ливана отказались от привлечения к расследованию международных экспертов, сославшись на то, что компетентность ливанских следственных и судебных органов не вызывает у них сомнений. Однако в пятницу об отправке в Бейрут команды специалистов для изучения обстоятельств взрыва сообщил Интерпол. Позже о готовности помочь в расследовании сообщили в Лиге арабских государств.