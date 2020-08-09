В Бейруте завершили поиск живых людей после взрыва

Поисково-спасательные работы российской группировки МЧС на месте взрыва в порту Бейрута завершены, сообщили ТАСС в оперативном штабе, передает Day.Az.

"Поисково-спасательные работы в Бейруте завершены, аварийно-спасательные работы продолжаются", - сообщили в штабе.

По данным российского МЧС, власти Ливана больше не надеются найти живых людей под завалами после взрыва в Бейруте.

"Представители Минобороны Ливана, как принимающая сторона, официально заявили, что больше не ожидают найти живых людей под завалами", - сказал представитель ведомства.