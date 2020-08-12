В Армении из-за пандемии продлен режим ЧП

Правительство Армении в среду в ходе внеочередного заседания приняло решение продлить до 11 сентября режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный в стране 14 марта из-за пандемии заболевания, вызванного коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заседание кабмина транслировали местные телеканалы.

"Несмотря на то, что у нас ситуация с коронавирусом постепенно улучшается, мы вынуждены - надеюсь, в последний раз - до 11 сентября продлить режим чрезвычайного положения", - отметил премьер-министр Никол Пашинян.