Норвегия вводит обязательный 10-дневный карантин еще для пяти стран

Норвегия вновь вводит необходимость соблюдения 10-дневного карантина для пяти стран Европы из-за ситуации с коронавирусом в них. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции норвежский премьер-министр Эрна Сульберг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в сообщении норвежского института здравоохранения, речь идет об "Исландии, Мальте, Нидерландах, Польше и Кипре", а также о ряде регионов - Фарерских островах, шести регионах в Швеции и двух - в Дании. Этот порядок начнет действовать с 15 августа.

Как указала Сульберг, теперь власти в целом "не рекомендуют поездки за рубеж", которые не являются строго необходимыми, это касается любых государств. По словам главы норвежского Минздрава Бента Хёйе, при возвращении из стран, путешествовать в которые не рекомендовано, у людей будет возможность бесплатно пройти тест на коронавирус, пункты тестирования будут установлены в ряде аэропортов, портов и погранпунктов на сухопутной границе.

Число случаев заражения новым коронавирусом в Норвегии за сутки увеличилось на 67 и достигло в среду 9 751. За минувшую неделю в стране выявлено уже порядка 500 новых случаев, это говорит о заметном росте суточного количества заразившихся по сравнению с ситуацией еще месяц назад, когда недельный прирост составлял менее сотни. Как указала газета Verdens Gang, тенденция роста количества случаев заражения возобновилась впервые с начала апреля. За время пандемии в стране от последствий коронавирусной инфекции умерли 256 человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Норвегии выявили в конце февраля. Правительство страны ввело запрет на въезд иностранцев, у которых нет вида на жительство. Также был введен контроль на границах внутри Шенгенской зоны.

С 15 июня Норвегия открыла границы для стран Северной Европы, кроме Швеции, а с 15 июля сняла ограничения для еще порядка 20 стран.