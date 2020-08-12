Молдова направит запрос России на получение вакцины от коронавируса

Молдова намерена в ближайшее время направить в Российскую Федерацию запрос на получение российской вакцины от коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом президент республики Игорь Додон сообщил в среду в Facebook по итогам встречи с послом РФ Олегом Васнецовым.

"Обсудили тему вакцины от коронавируса, о создании которой на днях сообщил президент России Владимир Путин. Поздравил российских партнеров с очень важным достижением медицинской науки в условиях пандемии и подчеркнул интерес нашей страны в получении этой вакцины. В ближайшее время руководство Республики Молдова направит в Москву соответствующий запрос", - написал Додон.

Отметим, на данный момент в Молдове подтверждены свыше 28 тыс. случаев заражения коронавирусом (0,8% граждан республики). До 31 августа в республике действует режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения, который с мая уже трижды продлевался. В этот период действует запрет на въезд в страну для иностранцев, а также запрет на проведение массовых мероприятий, в закрытых общественных местах обязательно ношение масок.