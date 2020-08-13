https://news.day.az/world/1261895.html У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение
У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в среду у берегов Камчатки.
Об этом сообщается на сайте камчатского филиала Геофизической службы РАН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр располагался в 225 км от Северо-Курильска. Очаг залегал на глубине 63 км под морским дном.
О силе подземных толчков в населенных пунктах края не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.
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