Швейцария передумала отменять один из запретов

Власти Швейцарии отложили срок ослабления ограничений на массовые мероприятия, введенных из-за пандемии коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится на сайте правительства страны - Федерального совета.

На заседании 12 августа министры решили, что мероприятия с участием более тысячи человек можно будет проводить с 1 октября. Таким образом они сдвинули дату на месяц - до этого запрет действовал до 31 августа.

Подобные сборища запрещены с 28 февраля, поскольку это одна из главных мер, позволяющих снизить число заражений коронавирусом. При этом даже после отмены ограничений организаторы должны принимать "жесткие защитные меры". Отмечается, что власти кантонов будут отдельно принимать решение по каждому случаю с учетом эпидемиологической ситуации.

Правительство также постановило, что с 15 августа пассажиры должны будут носить защитные маски не только в обычном общественном транспорте, но и при авиаперелетах. Мера распространяется на все регулярные и чартерные рейсы любых авиакомпаний - как прибывающие, так и вылетающие.

Кроме того, было решено, что иностранные дипломаты освобождаются от необходимости проходить обязательный карантин, если их въезд необходим для нормального функционирования диппредставительств. Федеральный совет также подает заявку на дополнительный кредит в размере 31,6 миллиона франков (почти 30 миллионов евро) для борьбы с коронавирусом.

В начале августа стало известно, что авиасообщение между Россией и Швейцарией должно возобновиться 15 августа. Прибывающие в страну должны будут пройти 10-дневный карантин. В то же время отмечалось, что о полном восстановлении полетов речи пока не идет.

В Швейцарии к настоящему времени выявлено более 37 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из заболевших около 2 тысяч скончались. Всего в мире к 12 августа инфицированы оказались почти 20,4 миллиона человек.