https://news.day.az/world/1262226.html Пентагон создаст рабочую группу по изучению НЛО
Пентагон создаст рабочую группу по изучению НЛО
Пентагон занимается формированием рабочей группы по исследованию неопознанных летающих объектов (НЛО), с которыми сталкивались летчики ВВС. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на два источника в военном ведомстве, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как рассказали источники, курировать эту рабочую группу будет заместитель министра обороны Дэвид Норквист.
По их информации, о ее создании официально объявят уже в ближайшие дни.
Ранее стало известно, что Пентагон изучает НЛО в рамках секретной программы и пытается выяснить причину аномалий, которые военные наблюдают в атмосфере.
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