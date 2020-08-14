Число погибших при взрыве в Бейруте достигло 178

По меньшей мере 178 человек погибли в результате взрыва в порту Бейрута.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такие данные привел 14 августа телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники ООН в ливанской столице.

По его данным, пропавшими без вести все еще числятся не менее 30 человек.

Ранее сообщалось о 171 погибшем и около 6 000 пострадавших в результате взрыва.