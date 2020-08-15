В США установили мировой рекорд скорости передвижения по земле

В США на соляном озере Бонневиль стримлайнер Speed Demon установил новый мировой рекорд скорости передвижения по земле среди автомобилей с поршневым двигателем внутреннего сгорания. Стримлайнер разогнался до 775 километров в час, сообщается в Facebook.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, несмотря на максимальную скорость, которую выдал Speed Demon, в качестве рекорда записали средний показатель двух заездов - 757 километров в час.

Стримлайнер оснащен шестилитровым V8 HEMI от Chevrolet с двойным турбонаддувом. Speed Demon выдает 2500 лошадиных сил, у него семиступенчатая автоматическая коробка передач. Агрегат имеет четыре колеса, два передних располагаются друг за другом.

Предыдущий рекорд принадлежал также Speed Demon и был установлен в 2018 году. Стримланер разогнали до 722 километров в час.