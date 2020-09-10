COVID-19 мог появиться в США еще в декабре

Изучив истории болезней пациентов из больниц Лос-Анджелеса, медики обнаружили свидетельства того, что первые случаи заболевания COVID-19 могли произойти в Калифорнии в конце декабря прошлого года. Результаты их исследования опубликовал Journal of Medical Internet Research, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Большинство исследований, посвященных COVID-19, опираются на данные, которые собраны среди госпитализированных больных. Мы включили в наш анализ и результаты амбулаторных обследований пациентов в больницах, куда потенциальные больные обращаются сразу после того, как у них появляются первые симптомы инфекции", - рассказаала Джоанн Элмор, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелеса и один из авторов исследования.

Ученые уже достаточно долго пытаются понять, где и когда появился коронавирус нового типа и когда он начал передаваться от человека к человеку. На этот счет у эпидемиологов пока нет общего мнения.

Часть исследователей считают, что вирус появился незадолго до первых вспышек коронавирусной инфекции в Ухане (Китай) в декабре прошлого года. Другие предполагают, что он циркулировал среди животных и людей за несколько месяцев до этого.

Также пока непонятно, когда и где коронавирус SARS-CoV-2 впервые попал в человеческий организм, есть ли в нем признаки рекомбинации, передался ли вирус напрямую от летучих мышей или через промежуточного хозяина.

Первая вспышка коронавируса в США?

Элмор и ее коллеги получили первые свидетельства того, что коронавирус нового типа мог появиться в США почти за месяц до того, как там официально зафиксировали первые случаи заражения. Они пришли к такому выводу, проанализировав более 10 млн медицинских карточек пациентов, заведенных в промежутке между декабрем 2019 года и февралем 2020 года.

Ученых интересовало то, как изменилось количество пациентов, которые обращались к врачу с симптомами, характерными для COVID-19, - тяжелым кашлем, высокой температурой, затрудненным дыханием. Также специалисты проследили за тем, как изменилось число госпитализаций больных с тяжелыми формами пневмонии и острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС).

Оказалось, что количество жалоб на кашель, температуру и проблемы с дыханием резко выросло еще в конце декабря 2019 года. По сравнению со средними показателями за этот же период в предыдущие пять лет оно увеличилось примерно на 50%. В той же степени выросло количество госпитализаций с пневмонией и ОРДС.

Все это, по мнению Элмор и ее коллег, говорит о том, что коронавирус мог начать распространяться по Калифорнии гораздо раньше, чем считают медики. При этом допускается, что значительная часть прироста могла быть связана с сезонной эпидемией гриппа и вспышкой болезни EVALI, которую связывают с вейпингом.

Калифорнийские исследователи надеются, что их гипотезу можно будет проверить с помощью еще более тщательного анализа медицинских данных и детального изучения историй болезни пациентов с подобными жалобами.