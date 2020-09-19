В мире зафиксировали рекордный прирост новых случаев коронавируса

За прошлые сутки, 18 сентября, в мире подтвердили более 315 919 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Сообщается, что такое количество на 23 200 (или на 7,94%) больше, чем 17 сентября. ВОЗ утверждает, что это максимальный суточный прирост с начала пандемии COVID-19. Предыдущий рекорд зафиксировали еще 6 сентября - 309 447 новых случаев.

Также известно, что с начала суток 19 сентября в мире подтверждено уже более 240 тысяч случаев инфицирования. Общее количество пациентов достигло 30,29 млн.