Пекин составляет черный список американских компаний

Власти Китая составляют черный список американских технологических компаний, однако пока не принято решение о том, когда этот список может быть опубликован.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных лиц, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Китайское руководство пыталось дать ответ на действия Вашингтона в отношении китайских компаний, однако при этом стремилось избежать таких мер, которые были бы более жесткими, чем действия, предпринимаемые США, отметила газета. Впервые о намерении создать черный список американских компаний Пекин объявил в мае 2019 года вскоре после введения Вашингтоном ограничений в отношении телекоммуникационной компании Huawei Technologies.

Как отметила газета, в последние недели специальная межведомственная группа в Китае "ускорила работу со составлению списка "ненадежных организаций", что должно стать ответом Китая на американский список китайских компаний, в отношении которых могут быть примерены санкции". По сообщению газеты, китайские официальные лица "сейчас обсуждают вопрос о том, когда опубликовать этот список и некоторые считают, что этого не следует делать до выборов в США".

"Многие в Китае надеются на перезагрузку отношений с США в случае победы кандидата на пост президента Джозефа Байдена на выборах, - указала The Wall Street Journal. - С их точки зрения, стратегическое соперничество между двумя державами сохранится, однако есть области, где Пекин мог бы взаимодействовать с администрацией Байдена".

При этом газета сослалась на то, что Байден "говорил о планах расширения взаимодействия с Китаем по таким региональным проблемам, как Афганистан, Иран и Северная Корея" и, кроме того, Байден "вероятно взаимодействовал бы с Китаем в вопросах, касающихся глобальных климатических изменений".