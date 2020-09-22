https://news.day.az/world/1273010.html Европейские биржи растут

Европейские биржи растут

В мире, 22 сентября 2020 14:19 393
Европейские биржи растут

Основные фондовые индексы Европы во вторник демонстрируют коррекционный рост после резкого падения в понедельник. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Британский индекс FTSE 100 рос на 0,03% - до 5806,2 пункта, французский CAC 40 - на 0,17%, до 4800,22 пункта, немецкий индекс DAX - на 0,83%, до 12646,65 пункта.

Во вторник на европейских рынках отмечается умеренный коррекционный рост после падения индексов на 3-4,5% днем ранее. Столь сильный спад был обусловлен обострением экономических опасений и сообщениями в СМИ о том, что крупнейшие мировые банки, в том числе европейские, помогли отмыть несколько триллионов долларов "грязных денег" за 18 лет.

Крупнейшие банки во вторник отыгрывают падение понедельника. Так, акции банков HSBC, Deutsche Bank, BNP Paribas, Societe Generale, Commerzbank, Santander, Credit Suisse растут в пределах 1,09%.

Аналитики говорят о том, что европейские рынки в понедельник показали худший результат с июля. "Мировой фондовый рынок вчера сильно пострадал и ужасно начал неделю. Рынки Европы и США показали худшие результаты с июля. Однако европейские рынки во вторник растут, поскольку инвесторы начали фиксировать прибыль", - цитирует агентство Франс Пресс мнение аналитика AvaTrade Наима Аслама (Naeem Aslam).

В то же время инвесторы обеспокоены увеличением суточного прироста заболеваний коронавирусом в Европе. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на прошлой неделе заявил, что в стране начинается вторая волна заражения коронавирусом, и не исключил принятия самых жестких мер, вплоть до нового национального карантина. По некоторым данным, советники правительства по науке рекомендуют ввести двухнедельный национальный карантин в октябре. Ужесточение карантинных мер может привести к замедлению процесса восстановления экономики.

Yeni dəyərlər yaratmaq üçün #dəyişirik Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

barter.az
Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Мировое сообщество должно остановить армянский государственный терроризм в оккупированном Карабахе - ливанский адвокат 15:12, Политика 35
В США брат застрелил сестру во время онлайн-урока в Zoom - ФОТО 15:07, В мире 150
В Азербайджане откроются еще два Центра DOST - до конца года - ФОТО 14:56, Общество 273
Предсказана глобальная катастрофическая засуха 14:51, Это интересно 333
В Азербайджане изменились правила признания высшего образования зарубежных стран 14:45, Общество 459
Азербайджан является площадкой для межкультурного и межцивилизационного диалога - итальянский эксперт 14:41, Политика 304
Вкладчикам 4 закрывшихся банков выплатили 532 млн манатов 14:37, Экономика 297
Азербайджан вправе освободить свои земли военным путем - турецкий генерал 14:33, Политика 421
ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri Qarabağda eyş-işrətdə - VİDEO 14:31, Azərbaycanca 427
В Балакене Prado сбил отца и дочь 14:30, Общество 375
Taksilərlə bağlı YENİLİK 14:27, Azərbaycanca 571
Начать полномасштабные военные действия решаются склонные к самоубийству авантюристы - российский политтехнолог 14:24, Политика 525
Европейские биржи растут 14:19, В мире 398
Выступление Президента Ильхама Алиева в ООН вновь показало высокий авторитет Азербайджана в мире - депутат 14:15, Политика 438
Подозрительная посылка поступила в Бундестаг 14:11, В мире 440
В Нахчыване прошли занятия по командирской подготовке - ВИДЕО 14:06, Политика 486
Азербайджанские экипажи бронетехники совершенствуют боевые навыки - ФОТО - ВИДЕО 14:00, Политика 651
В Азербайджане на постах задерживают автомобили типа «пикап» - Официальная реакция 13:53, Политика 1 864
В Азербайджане произошло землетрясение 13:50, Общество 797
Финляндия изменила военные учения из-за коронавируса 13:44, В мире 545
В Баку будет пасмурно и ветрено 13:36, Общество 2
В этом году Азербайджан экспортировал хлопка на $76,6 млн 13:31, Экономика 659
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Саудовской Аравии 13:25, Политика 647
В Грузии произошло землетрясение 13:20, В мире 723
Азербайджанские банки приобрели инвалюту почти на $73 млн 13:11, Экономика 747
Суд отклонил ходатайство экс-посла Эльдара Гасанова 13:07, Политика 738
Врачи предрекли США «апокалиптическую» осень из-за коронавируса 13:04, В мире 762
Новое водохранилище поможет решить проблему орошения земель в Габале 12:55, Общество 867
Объяснена смертельная опасность коронавируса для взрослых 12:49, Медицина 1 094
Раскрыта истинная причина перемирия между принцами Гарри и Уильямом 12:45, В мире 982
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с доставленными в Азербайджан новыми автомобилями скорой медицинской помощи - ФОТО 12:40, Политика 5 681
Китай передумал продавать TikTok американцам 12:37, Технологии 917
Президент Ильхам Алиев выделил 8,3 млн манатов на реконструкцию дорог в Сабунчинском районе Баку 12:32, Политика 857
В Бакинском медколледже выделены 20 плановых мест для абитуриентов с инвалидностью по зрению 12:28, Общество 896
В России за сутки выявили 6 215 заразившихся коронавирусом 12:23, В мире 866
Китай оказался на пороге мясного кризиса 12:18, В мире 979
Азербайджан и Узбекистан выбрали лучших исполнителей на народных струнных музыкальных инструментах - ФОТО 12:10, Культура 912
Иранский юрист: Действия Армении представляют угрозу всему миру 12:00, Политика 1 052
В Шеки открылся рынок, где было зафиксировано массовое заражение коронавирусом - ФОТО 11:58, Общество 1 136
В бакинском метро возникли проблемы в движении поездов - Причина 11:53, Общество 1 720
Airbus представила три прототипа "чистых" самолетов - ВИДЕО 11:49, Технологии 1 098
В азербайджанских отелях не работают открытые буфеты - из-за пандемии 11:45, Туризм 1 139
Сегодня еще 46 человек отбыли из Азербайджана в Казахстан 11:39, Общество 1 119
Стала известна болезнь, которая дает иммунитет к коронавирусу 11:31, Медицина 1 574
В Грузии за последние сутки коронавирусом заразились 218 человек 11:24, В мире 1 090
Двойники принца Гарри и Меган Маркл лишились работы 11:20, В мире 1 261
За последние сутки в Армении коронавирусом заразились 115 человек 11:14, В мире 1 174
Kamaləddin Qafarov: Qarabağa qayıdış uzaqda deyildir... 11:10, Политика 1 275
Президент Ильхам Алиев абсолютно прав, заявляя что Армения готовится к новой агрессии против Азербайджана - Игорь Коротченко специально для Day.Az 11:08, Политика 2 248
Российский губернатор заразился коронавирусом 11:06, В мире 1 231
В Азербайджане будут массово штрафовать магазины - за отказ вернуть деньги 11:00, Экономика 5 097
Азербайджан увеличил экспорт газа - Цифры 10:53, Экономика 1 308
Государственный долг США к концу года достигнет 98% ВВП - ПРОГНОЗ 10:48, В мире 1 319
Автобус с 45 пассажирами опрокинулся в Хабаровском крае 10:43, В мире 1 317
Минобразования Азербайджана об обучении в период пандемии 10:37, Общество 2 144
Драгметаллы в Азербайджане значительно подешевели 10:33, Экономика 1 343
Британские банки закроют счета клиентов в ЕС - ВИДЕО 10:28, В мире 1 394
В Осло открылась азербайджанская школа им. Низами Гянджеви 10:23, Общество 1 489
Япония готова стать постоянным членом СБ ООН 10:16, В мире 1 353
Бакинское транспортное агентство обратилось к водителям 10:11, Общество 1 983
Утвержден новый состав коллегии МИД Азербайджана 10:07, Политика 1 531
Сноуден заплатит США за разглашение закрытой информации 10:03, В мире 1 504
В Баку "трезвый водитель" совершил ДТП - ФОТО 09:57, Общество 1 817
В Хырдалане будут ограничения в подаче воды 09:53, Общество 1 542
В Чернобыль впервые за 100 лет вернулись медведи 09:50, В мире 1 701
BMT-nin iclasında Prezident İlham Əliyevin çıxışı Azərbaycanın bir daha dünyada söz sahibi olduğunu göstərdi - Deputat 09:46, Azərbaycanca 1 430
Тадж-Махал открылся после полугодового перерыва - ВИДЕО 09:44, Туризм 1 511
Последние данные о ситуации на линии фронта - Заявление Минобороны Азербайджана 09:40, Политика 3 437
Азербайджано-иранский промышленный парк будет способствовать развитию региона 09:38, Экономика 1 641
Бренд UNEC признан в 10 странах 09:34, Общество 1 619
Человечество оказалось под угрозой из-за богачей 09:30, Это интересно 1 843
Мировые цены на нефть растут 09:24, Экономика 1 646
Мевлут Чавушоглу: Турция всегда рядом с Азербайджаном в его правой борьбе 09:18, Политика 1 616
Провокации Пашиняна ведут регион к большой войне - АРМЯНСКАЯ УГРОЗА 09:15, Политика 2 641
Реджеп Тайип Эрдоган: Попустительство по отношению к армянам, нападающим на азербайджанские земли - реальный пример лицемерия в мире 09:13, Политика 1 967
В Мадриде ввели карантин, в Лондоне готовы пожертвовать людьми - ВИДЕО 09:11, В мире 1 757
В Азербайджане сократился экспорт ненефтяной продукции 09:07, Экономика 1 683
Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов 09:04, Спорт 1 688
Жителям США предрекли платную вакцину от COVID-19 вопреки планам властей 09:00, В мире 1 665
Скончался актер из "Джеймса Бонда" 08:50, Шоу-бизнес 2 032
США предупредили о падении российского спутника на Землю 08:42, В мире 1 923
Без Азербайджана проект "Север-Юг" был бы невозможен - Станислав Ткаченко специально для Day.Az 08:30, Экономика 2 000
В России разрешили испытания еще одной вакцины от коронавируса 08:23, Медицина 1 877
Почти 2 млн человек в мире заразились коронавирусом 08:11, В мире 1 917
Борьба с коррупцией в Азербайджане носит систематический, всесторонний и новаторский характер 08:00, Политика 2 000
Пекин составляет черный список американских компаний 07:46, В мире 1 960
В Нью-Йорке задержан полицейский за сотрудничество с властями КНР 07:33, В мире 2 046
В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом 07:19, В мире 2 134
Трамп прокомментировал сделку по TikTok 07:07, Технологии 2 206
Пассажирка самолета покашляла и заразила коронавирусом десяток попутчиков 05:16, В мире 2 984
Цукерберг назвал свой любимый смартфон 04:15, Технологии 3 015
В Канаде появилась первая в мире подписка на пиццу - ФОТО 02:26, В мире 3 444
В Египте нашли новую затерянную могилу возрастом 2500 лет 01:18, Это интересно 3 563
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 268 тысяч 01:03, В мире 3 527
Армении следует немедленно прекратить играть с огнем - Минобороны Турции 00:42, Политика 3 964
В Баку 4 класса переведены на дистанционное обучение - из-за выявления коронавируса 00:21, Общество 6 234
Севрский договор: макулатура как национальный миф Армении - НАШ КОММЕНТАРИЙ 00:10, Политика 4 347
В Азербайджане родители почти 8 тыс. учащихся отказались отправлять детей в школу 21 сентября 23:52, Общество 5 389
Президент Ильхам Алиев: Несколько месяцев назад мы начали инициативу широкого политического диалога 21 сентября 23:41, Политика 3 801
Спикер парламента Азербайджана начала визит в Россию - ФОТО - ВИДЕО 21 сентября 23:39, Политика 3 956
Президент Ильхам Алиев: Экономика Азербайджана стремительно развивалась, и за последние 17 лет валовой внутренний продукт вырос в три раза 21 сентября 23:35, Политика 3 818
В Азербайджане 8 учителей одной школы заразились коронавирусом 21 сентября 23:31, Общество 5 444
Президент Ильхам Алиев: В официальной идеологии Армении молодому поколению прививается ненависть к азербайджанскому народу 21 сентября 23:29, Политика 3 819
Президент Ильхам Алиев: Армения преднамеренно берет на прицел мирных жителей и совершает провокации вдоль линии соприкосновения войск и армяно-азербайджанской границы 21 сентября 23:25, Политика 3 858
Бомбардировщики США провели широкомасштабную глобальную операцию 21 сентября 23:19, В мире 4 018
Президент Ильхам Алиев: Развитие демократии и защита прав человека являются одними из главных приоритетов нашего правительства 21 сентября 23:15, Политика 3 799
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в поощрении межкультурного диалога 21 сентября 23:13, Политика 3 815
В России произошло сильное землетрясение 21 сентября 23:11, В мире 4 418
Президент Ильхам Алиев: В результате осуществленных мер ситуация с COVID-19 в Азербайджане находится под контролем 21 сентября 23:09, Политика 3 796
Президент Ильхам Алиев: Армения готовится к новой агрессии против Азербайджана 21 сентября 23:07, Политика 13 011
Белый дом: Указ Трампа расширит оружейное эмбарго для Ирана 21 сентября 23:05, В мире 3 805
Президент Ильхам Алиев: Прославление нацизма – государственная политика Армении 21 сентября 23:03, Политика 3 917
Президент Ильхам Алиев: Премьер-министр Армении целенаправленно нарушает формат и суть переговоров 21 сентября 23:01, Политика 3 785
В Азербайджане 95 школьников заразились коронавирусом - ОФИЦИАЛЬНО 21 сентября 22:55, Общество 15 724
Президент Ильхам Алиев: Продолжающаяся сегодня пандемия COVID-19 еще раз демонстрирует важность мультилатерализма 21 сентября 22:53, Политика 3 869
Президент Ильхам Алиев: Роль ООН в глобальном экономическом управлении должна быть усилена 21 сентября 22:50, Политика 3 829
Президент Ильхам Алиев: Сегодня мир больше, чем когда-либо нуждается в уважении международного права 21 сентября 22:31, Политика 12 026
Мевлют Чавушоглу призвал Армению наконец-то взяться за ум 21 сентября 22:20, Политика 4 156
Состоялась первая видеоконференция зарубежных координаторов платформы Karabakh is Azerbaijan! 21 сентября 22:11, Политика 4 064
Опубликована скандальная переписка Али Керимли - поддельные документы, протоколы - ВИДЕО 21 сентября 22:03, Политика 4 923
Раскрыт бюджетный смартфон Xiaomi c рекордной камерой 21 сентября 21:55, Технологии 4 243
Отправившая письмо с ядом Трампу предстанет перед судом в США 21 сентября 21:42, В мире 4 226
Нью-Йорк объявили городом анархии 21 сентября 21:30, В мире 4 357
Страны-члены ГА ООН поручили генсеку подготовить предложения по улучшению работы организации 21 сентября 21:18, В мире 4 145
В Азербайджане пройдет важный компьютерный экзамен 21 сентября 21:11, Общество 4 781
Apple выпустит "iPhone mini" 21 сентября 21:00, Технологии 4 664
Расписание школьных телеуроков в Азербайджане на 22 сентября - ФОТО 21 сентября 20:57, Общество 4 562
Сахиль Керимли: Новая нефтегазовая стратегия обеспечивает независимость, безопасность и благосостояние Азербайджана 21 сентября 20:55, Политика 4 307
Трамп подписал указ о санкциях США за поставку Ирану оружия другими странами 21 сентября 20:45, В мире 4 385
Раскрыты первые фотографии PlayStation 5 - ФОТО 21 сентября 20:32, Технологии 4 583
Страны ООН признали, что пандемия застала их врасплох 21 сентября 20:23, В мире 4 534
Армения готовится к новой войне. Каковы будут последствия? - Комментарии 21 сентября 20:15, Политика 5 658
Госслужба о призыве военнообязанных запаса на военные учебные сборы 21 сентября 20:07, Политика 6 211
На юге Франции отменили мероприятия под открытым небом и ужесточили меры из-за пандемии 21 сентября 20:00, В мире 4 475
Развеян миф о влиянии COVID на экологию Земли 21 сентября 19:54, Это интересно 4 694
Трамп назвал условия одобрения сделки по TikTok 21 сентября 19:45, В мире 4 666
Президент Ильхам Алиев принял участие в посвященном 75-летию ООН Заседании высокого уровня в рамках 75-й Генассамблеи организации - ФОТО - ВИДЕО 21 сентября 19:40, Политика 14 320
К сведению поступающих в колледжи 21 сентября 19:36, Общество 4 780
Очередная провокация Армении будет иметь крайне серьезные последствия для нее - депутат 21 сентября 19:30, Политика 4 883
Сильный пожар в Баку - ФОТО 21 сентября 19:24, Общество 5 664
Microsoft купит создателей Fallout и DOOM 21 сентября 19:21, Технологии 4 764
В Нидерландах впервые более 2 000 случаев COVID-19 за сутки 21 сентября 19:12, В мире 4 648
Зарубежные СМИ широко осветили интервью Президента Ильхама Алиева местным телеканалам 21 сентября 19:08, Политика 3 937
В Азербайджане откроется Торговый дом Казахстана 21 сентября 19:00, Экономика 4 919
Вооруженное нападение на Азербайджан будет иметь для Армении катастрофические последствия - грузинский депутат 21 сентября 18:54, Политика 12 064
Жить в Баку - это моя мечта! Известная российская писательница - Интервью 21 сентября 18:48, Культура 5 592
В Азербайджане снижен страховой стаж для лиц, трудовой договор с которыми расторгнут - Указ Президента Ильхама Алиева 21 сентября 18:42, Политика 4 916
Союз молодежи ПЕА распространил обращение в связи с армянской провокацией 21 сентября 18:40, Политика 4 897
ВОЗ разрешила лечить COVID-19 травами 21 сентября 18:32, Медицина 5 190
"Milli Şura" və AXCP-nin qeybətxana şousu: Bu dəfə Əli Kərimlinin saxtakarlığı ifşa edilir - VİDEO 21 сентября 18:29, Azərbaycanca 4 776
Еще новости