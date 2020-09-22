Европейские биржи растут

Основные фондовые индексы Европы во вторник демонстрируют коррекционный рост после резкого падения в понедельник. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Британский индекс FTSE 100 рос на 0,03% - до 5806,2 пункта, французский CAC 40 - на 0,17%, до 4800,22 пункта, немецкий индекс DAX - на 0,83%, до 12646,65 пункта.

Во вторник на европейских рынках отмечается умеренный коррекционный рост после падения индексов на 3-4,5% днем ранее. Столь сильный спад был обусловлен обострением экономических опасений и сообщениями в СМИ о том, что крупнейшие мировые банки, в том числе европейские, помогли отмыть несколько триллионов долларов "грязных денег" за 18 лет.

Крупнейшие банки во вторник отыгрывают падение понедельника. Так, акции банков HSBC, Deutsche Bank, BNP Paribas, Societe Generale, Commerzbank, Santander, Credit Suisse растут в пределах 1,09%.

Аналитики говорят о том, что европейские рынки в понедельник показали худший результат с июля. "Мировой фондовый рынок вчера сильно пострадал и ужасно начал неделю. Рынки Европы и США показали худшие результаты с июля. Однако европейские рынки во вторник растут, поскольку инвесторы начали фиксировать прибыль", - цитирует агентство Франс Пресс мнение аналитика AvaTrade Наима Аслама (Naeem Aslam).

В то же время инвесторы обеспокоены увеличением суточного прироста заболеваний коронавирусом в Европе. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на прошлой неделе заявил, что в стране начинается вторая волна заражения коронавирусом, и не исключил принятия самых жестких мер, вплоть до нового национального карантина. По некоторым данным, советники правительства по науке рекомендуют ввести двухнедельный национальный карантин в октябре. Ужесточение карантинных мер может привести к замедлению процесса восстановления экономики.