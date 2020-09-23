В Грузии от коронавируса умер 23-й пациент

Число умерших от коронавируса в Грузии увеличилось до 23. Об этом заявил после заседания Координационного совета руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, передает 1TV.

"К сожалению, добавился скончавшийся. Я вам скажу, что был тяжелым больным с неподконтрольной территории и лежал в одной из больниц Тбилиси", - заявил Амиран Гамкрелидзе.

Также сегодня стало известно, что два пациента умерли от коронавируса за последние сутки.