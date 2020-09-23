Посетители и сотрудники Эйфелевой башни были временно эвакуированы после звонка неизвестного, угрожавшего взорвать монумент. Об этом ТАСС сообщили в среду в Компании по эксплуатации Эйфелевой башни (Sete), передает Day.Az.

"Сегодня утром была объявлена эвакуация после анонимного звонка в полицию. Это произошло совсем недавно. Сейчас на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, они проводят необходимые проверки", - сообщил представитель организации. Собеседник агентства не смог уточнить, как долго продлится инспекция.

Как убедился корреспондент ТАСС, территория вокруг монумента по-прежнему оцеплена полицией. Охрану периметра обеспечивают вооруженные сотрудники правоохранительных органов.