Чехию, Люксембург и часть Австрии объявили зонами риска

Германский Институт Роберта Коха (RKI) включил Чехию, Люксембург и австрийскую федеральную землю Тироль в список территорий с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за роста числа инфицированных коронавирусом.

Об этом говорится в обновленной в пятницу сводке RKI, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Список мест, куда не рекомендуется ездить из-за пандемии, постоянно обновляется. В него включаются государства или регионы, где на 100 тыс. человек приходится 50 случаев инфицирования в течение недели. Согласно подсчетам германских вирусологов, из 27 государств ЕС в нем оказались уже 15. Единственная соседняя с ФРГ страна, которая пока не относится к зоне риска, - это Польша.

Жители Германии, которые возвращаются из зон риска, обязаны пройти тест на коронавирус и, дожидаясь результата, отправиться в карантин.