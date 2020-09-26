За сутки в Украине выявили почти 4 тыс. новых случаев COVID-19

Число выявленных случаев COVID-19 в Украине выросло за сутки на 3833. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По его данным, на 26 сентября в стране с начала пандемии выявлены 195 504 случая инфекции, скончались 3903 пациента, выздоровели 86 873. За последние 24 часа вылечились 1740 пациентов.

Больше всего новых случаев за прошедшие сутки зафиксировано в Киеве - 447 человек.