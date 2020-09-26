Во Франции задержаны еще двое по делу о связанном с Charlie Hebdo нападении

Французская полиция задержала младшего брата и знакомого 18-летнего пакистанца, которого подозревают в нападении с ножом на журналистов возле старого здания сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже. Об этом сообщает в субботу агентство France-Presse со ссылкой на источники в судебной сфере, передает ТАСС.

Таким образом, уже девять человек находятся под стражей в рамках данного расследования. Ранее были задержаны пять человек, которые проживали вместе с подозреваемым в северном пригороде Парижа, а также его бывший сосед по квартире. Еще один задержанный - 33-летний алжирец, - которого изначально посчитали соучастником происшествия, был выпущен на свободу в пятницу вечером. Его адвокат заявил в субботу, что в действительности мужчина пытался остановить нападавшего и даже показал полиции, в каком направлении тот скрылся.

В пятницу рядом со старым зданием редакции Charlie Hebdo было совершено нападение с применением мачете на двух журналистов агентства Premieres Lignes в то время, когда они вышли на улицу. Агентство в настоящее время занимает бывший офис сатирического еженедельника. По подозрению в нападении были задержаны 18-летний пакистанец и его вероятный сообщник. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен квалифицировал произошедшее как теракт.