https://news.day.az/world/1331099.html В США заявили о четвертой волне коронавируса
В США заявили о четвертой волне коронавируса
США столкнулись с четвертой волной коронавируса. Об этом в эфире Fox News заявил профессор Университета Миннесоты, эпидемиолог Майкл Остерхолм, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Я считаю, что в некотором смысле мы находимся почти в новой пандемии", - заметил собеседник телеканала.
Остерхолм добавил, что, по его мнению, единственная хорошая новость на текущий момент заключается в том, что нынешние вакцины эффективны против британского штамма инфекции.
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