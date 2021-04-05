В США заявили о четвертой волне коронавируса

США столкнулись с четвертой волной коронавируса. Об этом в эфире Fox News заявил профессор Университета Миннесоты, эпидемиолог Майкл Остерхолм, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я считаю, что в некотором смысле мы находимся почти в новой пандемии", - заметил собеседник телеканала.

Остерхолм добавил, что, по его мнению, единственная хорошая новость на текущий момент заключается в том, что нынешние вакцины эффективны против британского штамма инфекции.