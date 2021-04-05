Мужчина с мачете прогнал воров, напавших на его родителей

В Сети опубликовано видео того, как в США мужчина с мачете напал на воров, ограбивших его родителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел в городе Окленд штата Калифорния, сообщает abc7news.com. Четверо злоумышленников подошли к пожилой паре на крыльцо дома и стали грабить их. Они сорвали золотую цепочку с шеи старушки и отняли телефон с ключами у ее мужа.

"Я услышал крик моей мамы и выбежал. Если бы я не вышел, они сделали бы намного хуже", - уверен сын пожилой пары.

Мужчина прибежал на крик босиком, но успел схватить мачете и помешать бандитам зайти в дом. На опубликованном видео запечатлено, как мужчина бежит за злоумышленниками.

Не уточняется, были ли арестованы грабители. Мужчина хотел бы, чтобы их посадили "как минимум на 10 лет".