Берлускони вновь госпитализирован

Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони снова оказался в больнице.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает газета la Repubblica.

Политик во вторник прошел контрольное обследование в миланской клинике San Raffaele, после которого врачи решили оставить его в медучреждении для дальнейшего наблюдения.

Как отмечается, 84-летний Берлускони провел пасхальные праздники в гостях у своей дочери. В больницу, добавила la Repubblica, он прилетел на вертолете.

В прошлом году Берлускони перенес COVID-19. О его заражении коронавирусом стало известно 2 сентября. Вскоре он был госпитализирован в San Raffaele с симптомами двусторонней пневмонии. В клинике экс-премьер провел десять дней, после чего был выписан домой.

Также экс-премьер провел несколько дней в больнице в конце марта. Тогда его адвокат объяснил госпитализацией из-за проверки здоровья его отсутствие на очередном заседании суда Милана по так называемому "делу Руби", в рамках которого Берлускони обвиняется в даче ложных показаний и подкупе свидетелей.