https://news.day.az/world/1331984.html В Иране от коронавируса умерли еще 193 человека
В Иране от коронавируса умерли еще 193 человека
В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 193 человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари.
По ее словам, общее число умерших от коронавируса в стране достигло 63 699.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре