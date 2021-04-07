Силовики в Ереване скрутили 70-летнюю женщину

Несколько десятков женщин вышли с полудня на акцию протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, активистки прошли маршем по центру Еревана: они выкрикивали антиправительственные лозунги и несли плакаты с надписями аналогичного содержания. У здания правительства женщины прибегли к более радикальным действиям, забросав дом правительства яйцами (которые, кстати, из-за минувшей Пасхи в Армении стали довольно дефицитным товаром) и красными гвоздиками.

Не удовлетворившись и этим, активистки красной краской вывели на тротуаре перед зданием правительства слово "предатель".

Терпение полицейских лопнуло, они начали агрессивно и грубо обращаться с протестующими. Начались задержания.

В сеть попало видео, как силовики чуть не избили 70-летнюю женщину, которая, как потом выяснилось, является женой Вазгена Манукяна. Они скрутили ее в грубой форме.