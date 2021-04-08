В Великобританиии 19 человек умерли после прививок вакциной AstraZeneca

Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании сообщило о смерти 19 пациентов после вакцинации от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ведомство также не рекомендовало использовать препарат среди людей моложе 30 лет. Как пояснила на пресс-конференции глава MHRA Джун Рейн, причиной такой рекомендации стали "возможные побочные эффекты у чрезвычайно небольшого числа людей".

Она также сказала, что по состоянию на 31 марта известно о 79 случаях редкого образования тромбов среди 20 млн человек, получивших первую дозу вакцины. Из них 19 человек умерли, а возраст трех умерших был меньше 30 лет.