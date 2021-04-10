В арабских странах появится первая женщина-астронавт

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) назвали имена двух новых астронавтов. Одним из них станет женщина, сообщил в Twitter премьер-министр этой страны Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Новыми астронавтами станут Мохаммед аль-Мулла и Нура аль-Матруш. Они были выбраны из 4 тыс. кандидатов и скоро присоединятся к программе подготовки астронавтов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Аль-Матруш станет первой женщиной-астронавтом арабского мира.