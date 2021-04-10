https://news.day.az/world/1333011.html В Мьянме за сутки в столкновениях погибло 83 человека
В Мьянме за сутки в столкновениях погибло 83 человека
Число жертв столкновений между протестующими и силовиками в Мьянме с начала февраля возросло до 701. За минувшие сутки погибли 83 человека. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме.
"По состоянию на 10 апреля подтверждена смерть 701 человека от рук военной хунты", - говорится в записи, опубликованной в Facebook организации.
По данным ассоциации, 3 012 человек находятся под стражей, 63 приговорены к тюремным срокам. Выданы ордера на арест 656 демонстрантов.
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