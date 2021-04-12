https://news.day.az/world/1333417.html Умерла актриса из «Бриллиантовой руки» Серафима Холина
Умерла актриса из «Бриллиантовой руки» Серафима Холина
Актриса Серафима Холина умерла на 98-м году жизни.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил "Пятый канал".
Тело артистки нашла ее дочь в квартире, где они проживали вместе с матерью.
Причина смерти пока не уточняется.
Серафима Холина известна по роли ведущей модного показа в фильме "Бриллиантовая рука". Именно ей принадлежала фраза "Брюки превращаются, брюки превращаются в элегантные шорты". Помимо этого, Холина прославилась как актриса дубляжа: в частности, ее голосом на русском языке говорила Софи Лорен.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре