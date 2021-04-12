Умерла актриса из «Бриллиантовой руки» Серафима Холина

Актриса Серафима Холина умерла на 98-м году жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил "Пятый канал".

Тело артистки нашла ее дочь в квартире, где они проживали вместе с матерью.

Причина смерти пока не уточняется.

Серафима Холина известна по роли ведущей модного показа в фильме "Бриллиантовая рука". Именно ей принадлежала фраза "Брюки превращаются, брюки превращаются в элегантные шорты". Помимо этого, Холина прославилась как актриса дубляжа: в частности, ее голосом на русском языке говорила Софи Лорен.