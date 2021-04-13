https://news.day.az/world/1333591.html В Нигерии бандиты похитили 15 пассажиров автобуса
В Нигерии бандиты похитили 15 пассажиров автобуса
Группа вооруженных бандитов похитила 15 пассажиров автобуса в Нигерии. Как сообщила во вторник газета Leadership, инцидент произошел в штате Кацина на севере страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным очевидцев, на которых ссылается газета, примерно 20 преступников атаковали автобус, совершавший рейс по маршруту Цакския - Уммадау в районе Сафана. На автобусе возвращались домой торговцы с рынка в городе Джибиа.
Представитель полиции Гамбо Иса подтвердил факт похищения.
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