Умер режиссер Ричард Раш

Умер дважды номинированный на "Оскар" за фильм "Трюкач" режиссер Ричард Раш, сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ричарду Рашу был 91 год. Смерть наступила 8 апреля в Лос-Анджелесе.

Как рассказала вдова режиссера Клод, перед смертью Раш сильно болел. "Его запомнят по серии выдающихся фильмов 1960-х и 1970-х, по кульминации его творчества - фильму "Трюкач", который признан одним из лучших во все времена. Те, кому повезло знать и любить его, будут вспоминать его с еще большим теплом, скучать по его честности, лояльности, бесконечной щедрости духа и безграничной поддержке других кинематографистов, сценаристов и всех, кто смел, по словам его персонажа Эли Кросса, бросить вызов ветряной мельнице", - сказала вдова в официальном сообщении о смерти Раша.

Вышедший в 1980 году "Трюкач", в котором снялся Питер О'Тул, претендовал на победу в категориях "Лучший режиссер" и "Лучший сценарий". Последней режиссерской работой Ричарда Раша стал вышедший в 1994 году эротический триллер "Цвет ночи" с Брюсом Уиллисом.