В ЕС согласовали введение COVID-паспортов

Страны Европейского Союза 14 апреля официально договорились о введении COVID-паспортов (или сертификатов вакцинации) для путешествий, что станет шагом к восстановлению туризма этим летом.

Как передает Day.Az, об этом Reuters сообщили два дипломатических источника.

Сертификаты позволят вакцинированным, тем, кто выздоровел от COVID-19, или людям с отрицательными результатами тестов на коронавирус легче путешествовать в пределах ЕС, где ограничения передвижения действуют уже более года.

27 стран-членов ЕС приняли на себя обязательства подготовиться к запуску сертификатов до лета 2021 года, говорится в документе, принятом представителями стран.

Европарламент еще должен дать согласие на это предложение и согласовать собственную позицию относительно этих паспортов до конца месяца. Окончательные переговоры между законодателями, представителями стран и исполнительным органом ЕС, как ожидается, начнутся в мае.

Соглашение государств-членов ЕС включает положение против дискриминации в отношении тех, кто не может или не желает вакцинироваться. Поэтому вместо вакцинации таким людям можно будет делать тесты на коронавирус.

Хотя государства-члены планируют признавать только одобренные в ЕС вакцины, отдельные страны могут также выдавать сертификаты, которые включают российскую вакцину "Спутник V" или китайскую вакцину Sinovac, которые разрешены только на их территории.

Другие страны ЕС самостоятельно будут решать, принимать ли сертификат с вакциной, не одобренной регуляторными органами блока.