Пашинян выступал в парламенте пьяным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вчера пришел в парламент в нетрезвом состоянии и это не отрицали в частных беседах даже члены его команды, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Это было очевидно не только из неадекватных, противоречащих друг другу заявлений и поведения премьер-министра. Он не только нацелился на представителей прежней власти, но и противоречил сам себе.

К примеру, заявил, что это ложь и бывший начальник ГШ ВС Оник Гаспарян на четвертый день войны не говорил о том, что в течение 2-3 дней необходимо предпринять меры, чтобы остановить войну. Между тем 16 декабря 2020 года, отвечая на вопрос в интервью радио "Азатутюн", Никол Пашинян не отрицал, что тогдашний начальник ГШ ВС Оник Гаспарян сказал подобное", - говорится в сообщениях СМИ.