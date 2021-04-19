Глава МИД Чехии призвал союзников выслать российских дипломатов

Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что Прага призывает своих союзников, в том числе Великобританию, к солидарности и просит рассмотреть возможность высылки российских дипломатов.

"Мы очень ценим голос Великобритании и слышим аналогичную поддержку со стороны Евроcоюза и США... Мы, конечно, просим о солидарности, и я попросил своих коллег также рассмотреть возможность высылки других российских должностных лиц, которые работают на их территории", - сказал Гамачек в интервью Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов. На следующий день было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть Россию в течение 24 часов. Российский МИД подчеркивал, что заявления о причастности спецслужб РФ к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.