На прошлой неделе в мире выявили максимальное число случаев COVID-19

На прошлой неделе зарегистрировано 5,2 миллиона заражений COVID-19, что является самым большим количеством заболеваний за неделю с начала пандемии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявила на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

"Мы наблюдаем рост распространения инфекции во всех возрастных группах. На прошлой неделе ВОЗ сообщили о 5,2 миллиона случаев заражений COVID-19 - самое большое количество случаев за неделю с начала пандемии, за 16 недель пандемии.

По ее словам, в ряде стран при этом наблюдается смена возрастной категории заразившихся, что связано с социальной активностью людей, в частности, необходимостью выходить на работу и невозможностью соблюдать социальную дистанцию. Появление новых штаммов, в особенности В117, также влияет на увеличение количества новых заражений.

Эксперт добавила, что отмечается и рост госпитализаций среди более молодого населения. Однако дети все также менее подвержены развитию тяжелых форм вируса.