Шарль Мишель прибудет в Грузию

Глава Евросовета Шарль Мишель в понедельник в ходе прямого включения на церемонии подписания соглашения по выходу из политического кризиса среди партий в Грузии заявил, что 20 апреля посетит Тбилиси, чтобы встретиться со всеми политиками.

"Я с удовольствием анонсирую, что 20 апреля я прибуду в Грузию, чтобы встретиться со всеми вами и послать вам сигнал, который придаст уверенность. Мы обсудим вопросы, касающиеся наших дальнейших шагов для укрепления связей Грузии и Европейского союза", - сказал Мишель.

Мишель уже приезжал в Грузию в конце февраля. Тогда он впервые усадил за стол переговоров представителей власти и оппозиции, чтобы разрешить политический кризис, который длился в республике с ноября 2020 года. Позже Мишель откомандировал в Грузию своего представителя - дипломата Кристиана Даниэльсона. 18 апреля глава Евросовета предложил политическим силам документ по выходу из кризиса.

Согласно его предложению, в случае если правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" наберет менее 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти, то в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы. Проект соглашения также предполагает объявление амнистии для всех лиц, проходящих по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Под амнистию подпадает и находящийся в тюрьме депутат, глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. В документе говорится и об освобождении сторонника оппозиции Георгия Руруа, задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение огнестрельного оружия.

Документ в понедельник подписали представители власти и оппозиции кроме партий "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия - движение за свободу".