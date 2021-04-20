https://news.day.az/world/1335468.html США перебросили в Польшу несколько десятков истребителей в рамках учений
США перебросили в Польшу несколько десятков истребителей в рамках учений
Европейское командование вооруженных сил США перебросило в Польшу несколько десятков истребителей в рамках учений.
Об этом сообщил в Twitter министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня в Польшу прибыли несколько десятков американских самолетов F-15 и F-16. Европейское командование вооруженных сил США отрабатывает быструю переброску ВВС в Европе с использованием, в частности, польских аэродромов", - написал он.
По словам министра, совместные учения позволяют "укрепить безопасность региона" Центральной и Восточной Европы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре