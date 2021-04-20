США перебросили в Польшу несколько десятков истребителей в рамках учений

Европейское командование вооруженных сил США перебросило в Польшу несколько десятков истребителей в рамках учений.

Об этом сообщил в Twitter министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня в Польшу прибыли несколько десятков американских самолетов F-15 и F-16. Европейское командование вооруженных сил США отрабатывает быструю переброску ВВС в Европе с использованием, в частности, польских аэродромов", - написал он.

По словам министра, совместные учения позволяют "укрепить безопасность региона" Центральной и Восточной Европы.