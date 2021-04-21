Британия объявила о создании международной группы по противостоянию пандемиям

Великобритания объявила о создании международной экспертной группы по вопросу эффективного противостояния новым пандемиям. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в рамках Партнерства по обеспечению готовности к пандемии (PPP), созданного под эгидой Группы семи, на саммите лидеров G7 в июне будут даны рекомендации по поводу того, как достигнуть реализации цели разработки вакцины против новых вирусов в течение 100 дней. "Великобритания полна решимости работать с нашими партнерами, чтобы еще лучше защититься от коронавируса и укрепить готовность к пандемиям в будущем на глобальном уровне. Эта новая экспертная группа в течение многих лет будет способствовать нашим усилиям по защите людей от новых болезней во всех уголках мира", - сказал британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Работа PPP будет проходить под председательством старшего научного советника британского правительства Патрика Валланса и при участии руководителей фармацевтических компаний, таких как AstraZeneca, Pfizer и Johnson & Johnson.