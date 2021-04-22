Эрдоган распространил обращение в связи с «геноцидом армян»

"Мы будем защищать справедливость в борьбе теми, кто поддерживает клеветников".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал NTV, об этом говорится в обращении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с событиями 1915 года.