В США 80 машин попали в гигантскую аварию на скользкой дороге

Аномальная погода привела к автомобильному хаосу в американском Висконсине. Из-за резко начавшегося снегопада на одной из трасс столкнулись сразу 80 машин.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на этих кадрах видно, как одна фура за другой врезаются друг в друга, а по обочинам разбросано множество раскуроченных легковушек.

Автору съемки пришлось экстремально лавировать на скользкой дороге, уворачиваясь от ударов. Погиб как минимум один водитель, пострадавших десятки - их пришлось вывозить автобусами.