https://news.day.az/world/1336576.html В США 80 машин попали в гигантскую аварию на скользкой дороге - ВИДЕО
В США 80 машин попали в гигантскую аварию на скользкой дороге - ВИДЕО
Аномальная погода привела к автомобильному хаосу в американском Висконсине. Из-за резко начавшегося снегопада на одной из трасс столкнулись сразу 80 машин.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на этих кадрах видно, как одна фура за другой врезаются друг в друга, а по обочинам разбросано множество раскуроченных легковушек.
Автору съемки пришлось экстремально лавировать на скользкой дороге, уворачиваясь от ударов. Погиб как минимум один водитель, пострадавших десятки - их пришлось вывозить автобусами.
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