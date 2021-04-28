Хроника COVID-19 в мире: угроза пандемии все еще актуальна

Ряд мировых стран столкнулся со сложной ситуацией из-за нового коронавирусного бедствия. Многие государства вновь вынуждены идти на полный локдаун, поскольку из-за резкого всплеска числа зараженных наблюдается нехватка больничных коек и противоковидных средств. Рассмотрим некоторые страны, в которых коронавирус в последнее время бушует сильнее всего.

Индия

Второе по численности населения государство мира находится буквально в отчаянии. Ленты мировых СМИ пестрят новостями о вновь и вновь обновляющихся мировых антирекордах по суточному приросту числа заболевших COVID-19. Ежедневно количество зараженных превышает 350 тыс. человек, умерших порядка 3 тыс. Даже по меркам такого крупного государства как Индия, цифры выглядят устрашающе.

Большинство медицинских учреждений Индии столкнулось с нехваткой кислорода. Люди в отчаянии штурмуют больницы, в которых наблюдаются огромные очереди зараженных коронавирусом. Сегодня увидеть трупы на улицах Индии не является чем-то удивительным. Эксперты в один голос твердят, что такого потрясения Индия не переживала за всю историю страны. Ситуация усугубляется негативными прогнозами, согласно которым коронавирусный шторм будет бушевать в Индии еще около месяца, а число инфицированных и погибших может еще больше вырасти.

Турция

Братская Турция стремительно рвется в топ-5 стран мира по общему количеству зараженных COVID-19. Число заболевших в день колеблется в пределах 55 тыс. человек за день, умирает примерно 350 больных. Чтобы не допустить дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации, президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении полного локдауна с 29 апреля по 17 мая.

В турецких школах будут приостановлены очные занятия, торговые сети будут закрыты по воскресеньям, отели перестанут работать вообще. Для междугородних поездок понадобится специальное разрешение. Согласно прогнозам, данные меры помогут снизить число новых случаев COVID-19 до 5 тыс. в сутки.

Карантин в Турции был ужесточен 14 апреля, в частности, был установлен комендантский час с 21:00 до 5:00, гражданам страны был ограничен выход на улицу на выходных.

Примеры вышеперечисленных стран показывают, насколько может усугубиться ситуация в связи с COVID-19. О победе над пандемией говорить преждевременно, поэтому вопросы защиты и безопасности должны оставаться в центре внимания наших граждан. Важно недопустить дальнейшего роста заражений, и как можно скорее завершить начавшийся 3 месяца назад процесс вакцинации, чтобы вернуться к обычной жизни. Давайте вместе бороться с пандемией коронавируса и выиграем эту войну - ведь мы сильны вместе!

Абдул Керимханов

заместитель главного редактора Day.Az