Израильский пример для Азербайджана

Изобретение вакцин от COVID-19 во второй половине 2020 года принесло миру облегчение и надежду на прежнюю жизнь. Наличие большого ассортимента вакцин, вне всякого сомнения, вселило уверенность в завтрашний день во всем мире. Теперь каждая из стран несет ответственность перед собственным населением как распорядиться данным шансом.

В этом смысле Израиль по праву считается страной, с которой следует брать пример. На сегодняшний день Израиль является мировым лидером по вакцинации от COVID-19. Почти 5 миллионов человек (более 54% всего населения страны) получили обе дозы Pfizer/BioNTech, предписанные протоколом вакцинации. Ответственность израильтян действительно заслуживает восхищения.

В качестве вознаграждения за свою целеустремленность граждане Израиля с 18 апреля были освобождены от принудительного ношения масок на улице. Этого удалось добиться благодаря снижению уровня заражения коронавирусом и успешной кампании по вакцинации. При этом израильтяне будут по-прежнему носить маски в закрытых местах.

Однако есть страны, в которых ситуация с COVID-19 остается напряженной и даже ухудшается. К примеру, в Турции 18 апреля было 318 летальных исходов, что является абсолютным антирекордом с начала пандемии. Не лучше обстоят дела в Индии, где в этот же день было зафиксировано 261 500 новых случаев коронавируса. Примечательно, что вторая по численности населения в мире Индия является второй по численности инфицирования страной с почти 14,8 миллиона случаев COVID-19.

Руководство Азербайджана неоднократно заявляло, что охрана здоровья граждан является приоритетом. Наглядным примером тому является закупка достаточного количества вакцин, чтобы каждый желающий пройти вакцинацию гражданин был обеспечен прививкой. Далеко не все страны мира могут позволить себе такую роскошь, поэтому нельзя смотреть на процесс вакцинации сквозь пальцы.

К сожалению в Азербайджане остается достаточное количество людей, которые без каких-либо причин отказываются делать прививку. Немалую роль в этом играют так называемые "диссиденты от вакцины", заполняющие социальные сети абсолютно фейковой информацией, не имеющей под собой ни медицинского, ни научного объяснения. Наслушавшись таких псевдоэкспертов, люди начинают проявлять скепсис к данному процессу. В итоге темпы вакцинации падают, что означает перенос возврата к допандемическому образу жизни на неопределенное время.

Наверняка, многие из граждан ждут не дождутся того самого дня, когда можно будет ходить по улице без маски, как в Израиле. Для того чтобы в Азербайджане также стало возможным снять запрет на ношение масок, необходимо формирование коллективного иммунитета в стране. А для этого нужно минимум 70% вакцинированного населения. Вместо того, чтобы вести разные кампании с требованием "жизни без масок", правильнее было бы призывать население как можно скорее привиться. Именно в этом заключается ключ к победе. Если мы решили равняться на Израиль, если мы не хотим эпизодических ужесточений карантина, нужно проявлять высокую индивидуальную ответственность. Давайте вместе бороться с пандемией коронавируса и выиграем эту войну - ведь мы сильны вместе!

Абдул Керимханов

заместитель главного редактора Day.Az