Вакцинация в Азербайджане: почему этот процесс так необходим

Быстрое распространение пандемии COVID-19, резкое увеличение числа зараженных и умерших людей остаются главной повесткой дня в мировом сообществе. Опыт ряда стран показывает, что правительства вынуждены вводить строгие ограничения для предотвращения темпов роста коронавируса. Да, ограничения в какой-то мере отрицательно сказываются на экономической ситуации, однако охрана здоровья людей и их безопасность остаются приоритетом.

В Азербайджане приняты оперативные меры по борьбе с коронавирусом. Наша страна была одной из самых эффективных стран в этом плане с момента первого зарегистрированного случая COVID-19. Благодаря мер государства с начала 2021 года количество заражений в нашей стране удалось свести к минимуму. Успехи Азербайджана в борьбе с пандемией неоднократно подчеркивались Всемирной организацией здравоохранения, которая ставила нашу страну в пример другим государствам.

Положительные результаты привели к стабилизации суточной статистики заражений. Благодаря тому, что санитарно-эпидемиологическая ситуация пришла в удовлетворительное состояние, карантинный режим последовательно смягчался, ограничения постепенно снимались. О полной отмене карантина говорить преждевременно, поскольку это привело бы к всплеску заражений. Поэтому ряд ограничений все еще остается в силе.

К сожалению, в Азербайджане ковид-ситуация в марте заметно ухудшилась. Одной из вероятных причин может считаться возобновление работы учебных заведений, поскольку открытие университетов и колледжей неизбежно увеличило контакты между людьми. Как итог, занятия в школах и ВУЗах были приостановлены.

Уже более года как в мире, в том числе и в нашей стране, наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19. Порой кажется, что ситуация вот-вот и нормализуется. Но нет, всё больше и больше стран объявляют о начале третьей, четвертой волне заболеваемости коронавирусом и этому не видно конца.

В нынешней ситуации единственным надежным способом в борьбе с COVID-19 выглядит вакцинация. Нельзя забывать, что в мире появляются новые штаммы коронавируса, то есть вероятность того, что рано или поздно человек подхватит COVID-19 довольно высока. Основная цель вакцинации заключается в выработке коллективного иммунитета, и чем скорее это случится, тем быстрее станет возможным остановить распространение пандемии.

Примером для мира является Израиль, который претендует на роль первой в мире страны, победившей коронавирус благодаря массовой вакцинации. В ближневосточном государстве полностью вакцинированы более 57% населения и на данный момент это абсолютный рекорд. Учитывая, что для формирования заветного "коллективного иммунитета" необходимо привить 70% населения, не стоит удивляться, что в ближайшем будущем в лентах СМИ появится новость об "Израильском чуде".

В Азербайджане процесс вакцинации тоже идет неплохими темпами. В сутки число вакцинируемых людей составляет порядка 30-32 тыс, всего же в нашей стране привились уже более 800 тыс.человек. Чтобы ускорить данный процесс и мотивировать людей идти прививаться вполне вероятным кажется внедрение дополнительных привилегий. К примеру, если в стране в очередной раз ужесточат карантинный режим, привившиеся граждане могут быть освобождены от системы СМС-разрешений и получат возможность посещать кафе, рестораны и другие места общепита.

К сожалению остается немалое количество так называемых "антипрививочников", которые всячески противятся процессу вакцинации. Руководствуясь некими конспирологическими теориями эта категория людей сама того не понимая (или намеренно) препятствует возврату к столь долгожданному для населения обычному образу жизни. В начале пандемии "вакциноскептики" нарядились в обличие "коронаскептиков" и пытались внушить остальным, что COVID-19 не существует, что это заговор мировых глобалистов, из кожи вон стремящихся поработить весь мир. Однако со временем их суждения провалились, когда практически в каждой семье есть заболевший и количество летальных исходов продолжает по сей день увеличиваться.

Не обращая внимания на оголтелую антипропаганду вышеупомянутых персонажей, граждане должны активнее подключаться к процессу вакцинации. Учитывая, что в Азербайджане данный процесс находится только на начальной стадии, в нынешней ситуации нам все еще необходимо соблюдать правила карантина, другого выхода нет. Иначе карантин будет ужесточаться вновь и вновь, что не нужно ни государству (ввиду экономических потерь), ни населению (из-за влияния на психику).

Недопустимо вести себя безответственно и сводить на нет все усилия государства, которое закупило необходимое количество вакцин от COVID-19. Пока не вакцинировано как минимум 70% населения, говорить о полной победе над коронавирусом является ни чем иным как пустой тратой времени. Только в этом случае можно будет уберечь себя, родных и окружающих и, впоследствии, вернуться к обычному образу жизни. Давайте вместе бороться с пандемией коронавируса и выиграем эту войну - ведь мы сильны вместе!

Абдул Керимханов,

заместитель главного редактора Day.Az