Азербайджан против пандемии: будет ли локдаун на Рамазан?

14 апреля в Азербайджане начинается месяц Рамазан - а с ним и длительный и довольно строгий пост, которого придерживаются верующие. В этом году, как и в прошлом, на мероприятия в Рамазан серьезно влияет пандемия коронавируса. В обществе продолжаются обсуждения того, будет ли ужесточен карантинный режим на ближайшие недели? И нужен ли локдаун?

Месяц Рамазан - важнейший период для всех верующих мусульман: месяц поста завершается одним из главных религиозных праздников в году. Естественно, что всех азербайджанских верующих волнует вопрос, повлияет ли пандемия на мероприятия, связанные с месяцем Рамазан, и в этом году? В прошлом году, напомню, действовали серьезные ограничения.

Пандемия оказала свое негативное влияние на привычный образ жизни миллионов мусульман: в целом ряде стран, таких как Иран, Турция, Саудовская Аравия действуют ограничения: те же саудиты, например, закрыли для паломников хадж, в этом году он будет доступен только для вакцинированных мусульман.

Что касается Азербайджана, то и у нас ситуация достаточно сложная. Вакцинация населения идёт активными темпами, применено уже более 1.1 млн доз - но и этого недостаточно для того, чтобы прямо сейчас вернуться к обычной жизни. Больше того, темпы заражаемости в последние недели тоже вызывают определенные опасения. Ежесуточно в стране фиксируют более 2000 заражённых коронавирусом, десятки людей умирают от осложнений, связанных с заболеванием каждый день. Открывшиеся было школы частично уже вернулись на дистанционное обучение.

Одним словом, говорить об окончательной победе над пандемией пока рано.

Вернёмся к Рамазану. Традиционно в месяц поста верующие часто собираются вместе, проводят вечерние церемонии ифтара. В Рамазан исполнению всех религиозных обрядов уделяется особое внимание, люди стараются выполнять все предписания максимально полно и правильно. Разумеется, с точки зрения эпидемиологии это не лучшее развитие ситуации в условиях пандемии.

Более того, длительный пост не может не отразиться на общем состоянии организма человека: очевидно что иммунная система будет как никогда уязвима к внешним раздражителям и возбудителям вируса.

Все эти неутешительные факторы делают ужесточение карантина в ближайшее время довольно предсказуемым. К сожалению, опыт других мусульманских стран это подтверждает: в той же Турции правила были ужесточены буквально на днях, и тоже перед наступлением месяца Рамазан.

Пандемия не побеждена, а значит мы по-прежнему должны уделять огромное внимание вопросам защиты и безопасности. Коронавирус будет побежден так быстро, как у значительной части населения будет достаточно антител к нему. И по большому счету, есть только два способа обзавестись этими антителами: переболеть, или вакцинироваться.

Выбирая между этими двумя вариантами, очевидно, что вакцинация безопаснее и эффективнее. Больше того, различные источники в медицинских кругах уже сообщали, что в случае ужесточения карантинного режима в Азербайджане правила локдауна не будут распространяться на вакцинированных граждан. Что это значит? Что если введут СМС-разрешения, вас они касаться не будут. Если будут ограничения на передвижение по стране - сможете ехать куда захотите. Ограничат работу ресторанов и кафе? Сможете ходить туда как и раньше.

Это только примеры возможного развития событий, но не забывайте: сейчас нет ничего важнее здоровья, своего и своих близких. Чем ответственнее все мы будем подходить к мерам предосторожности из-за коронавируса, чем быстрее вакцинируемся - тем быстрее все мы сможем вернуться к прежней, допандемической жизни.

Э. Ибрагимов