В Азербайджане могут ввести привилегии для вакцинированных

Вакцинация, начавшаяся в Азербайджане 18 января, продолжает набирать обороты. После того, как были привиты граждане, находящиеся в зоне риска, и врачи, дается старт вакцинации всех работников сферы образования, вне зависимости от возраста, и журналистов. Кроме того, параллельно, любой желающий может обратиться и получить прививку совершенно бесплатно. Азербайджанское государство, которое всегда заботилось и заботится о здоровье своих граждан, на сегодняший день приобрело достаточное количество вакцины, чтобы обеспечить препаратом любого, кто хочет добровольно пройти вакцинацию. Чем больше граждан проявят ответственность перед этой глобальной опасностью, тем быстрее произойдет возвращение к прежней, нормальной жизни.

Стоит отметить, что успешную антиковидную политику Азербайджана высоко оценила и ВОЗ. 1 апреля по инициативе генерального директора Всемирной организации здравоохранения состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным директором организации Тедросом Адханомом Гебрейесусом в формате видеоконференции. Во встрече приняли участие председатель Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге и другие руководящие представители организации.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, высоко оценив содействие Азербайджана организации во всех областях, в том числе финансовую помощь в размере 10 миллионов долларов, отметил, что политическая и моральная поддержка нашей страны Всемирной организации здравоохранения очень ценна.

Президент Ильхам Алиев рассказал о работе, проводимой в нашей стране в области борьбы с пандемией, отметил вклад Азербайджана в международное сотрудничество в этой сфере. Он сказал, что по инициативе нашей страны были проведены специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН, посвященная борьбе с коронавирусом, чрезвычайный саммит Тюркского совета, подчеркнул, что 21 марта в рамках 46-й сессии Совета ООН по правам человека по инициативе Азербайджана как председателя Движения неприсоединения была принята резолюция под названием "Обеспечение равного, своевременного и универсального доступа к вакцинам COVID-19 по приемлемым ценам".

Коснувшись значения борьбы с пандемией в мире, глава государства заявил, что говорил общественности о вакцинном национализме, подчеркнул, что некоторые страны заказали вакцин больше, чем требуется, при этом другие страны столкнулись с серьезными проблемами. Президент Ильхам Алиев отметил, что дискриминация, которая наблюдается в распределении вакцин, вызывает разочарование.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что в рамках инициативы COVAX в ближайшее время в Азербайджан будут отправлены 84 тысячи доз вакцины AstraZeneca. Президент Ильхам Алиев выразил признательность за это.

Важно понимать, что у человека нет естественного иммунитета, направленного против возбудителей тяжелых инфекций. Прививки - единственная возможность защититься от них. Даже частичная защита - это лучше, чем вообще никакой.

Врачи подчеркивают, что у привитых, если даже они заболевают, болезнь протекает в более легкой форме и дает меньше осложнений.

Следует помнить, что болезни, от которых вакцины защищают, могут привести к инвалидности и смерти, и риск подобного исхода в сотни раз выше, чем в случае возможных поствакцинальных осложнений. Многие из инфекционных болезней и эпидемий, которые убивали тысячи людей в прошлом, больше не существуют из-за прививок. Благодаря вакцинации в мире практически ликвидированы такие смертельные заболевания, как натуральная оспа, столбняк, дифтерия. К сожалению, даже в развитых странах движение "мы против вакцинации" привело к вспышкам кори со смертельными исходами, полиомиелиту, который приводит к инвалидности либо смерти, регистрируются случаи столбняка, от которого лекарства нет в мире, кроме профилактической прививки. Прививка защищает нас не только от тяжелых заболеваний и их последствий, а также приносит экономическую выгоду - экономия на лекарственных средствах и материалах для лечения заболевших, экономическая выгода от производительности труда здорового работника.

Например, прививка от гриппа - эффективный путь защиты от вируса, который несет высокую смертность и заболеваемость среди населения. Отказ от прививки от столбняка несет в себе опасность смерти от тяжелейшего состояния, сопровождающееся судорогами, параличем дыхательной мускулатуры, а ведь столбнячная палочка живет в земле и попасть в ранку при работах на даче, отдыхе на озере может любому. Дифтерия подобна ангине и только защищенный вакциной не получит тяжелейшего осложнения в виде паралича мышцы сердца с летальным исходом. Непривитой от кори может получить осложнение в виде коревого энцефалита - воспаление головного мозга, которое приводит зачастую к инвалидности либо смертельному исходу. Недаром прививки разработаны и применяются при инфекциях, несущих в себе смертельную опасность.

Коронавирусная инфекция становится такой же опасной, если у человека есть другие заболевания, например, диабет. Летальный исход от COVID-19 высок среди диабетиков. Вакцинация, безусловно, необходима, в противном случае, она не была бы одобрена медицинским сообществом. Те, кто озвучивают антивакцинные мысли, должны понимать, что они делают шаг в каменный век. Мы - современное развитое общество, использующее науку во благо здоровья и продолжительности жизни человека. Инфекционисты и иммунологи подверждают, что человеку, который не болел COVID-19 и не проходил процедуру вакцинации, придется всю жизнь соблюдать предписанные меры предосторожности, так как коллективный иммунитет, который скоро будет достигнут в тех или иных страных, не сможет его защитить.

В Азербайджане в последнее время наблюдается негативная динамика по количеству зараженных, что ставит под удар систему здравохранения. Государство, которое с первого дня тщательно продумало успешную политику борьбы с пандемией, будет вынуждено вновь ввести ужесточенный карантинный режим, при этом было бы целесообразно сделать возможные привилегии для вакцинированной части населения, которая уже не представляет опасности для здоровья окружающих ввиду приобретенных антител.

На сегодняший день подобная практика широко используется в разных странах мира. Отличный пример с вакцинацией и привилегиями показал дружественный нам Израиль - в стране уже вакцинировано все взрослое население, правительство страны теперь думает о том, как постепенно переходить в постковидную жизь. Некоторые привилегии уже действуют - держатели паспортов могут свободно путешествовать и посещать общественные места без масок.

В Дании тем временем считают, что привелегии позволят частным предпринимателям возобновить офлайн-работу и наконец выйти из простоя. В ЕС, где на сегодняшний день самая тяжелая ситуация с пандемией, тоже раздумывают о введении послаблений для вакцинированных. Электронные "пропуска свободы" для людей, прошедших вакцинацию, хотят ввести также власти Швейцарии и Великобритании. Этот документ позволит его владельцам жить беспрепятственно.

Среди часто озвучиваемых идей для привилегий: возможность пользоваться метро, гулять по городу без масок, собираться на вечеринках и культурных мероприятиях, посещать кинотеатры, рестораны, без страха проводить время в компании друзей, летать за рубеж без дорогих тестов. Звучит как жизнь до пандемии, не правда ли? Подобная практика не только помогает побороть распространение инфекции, но и побуждает людей, соскучившихся по прежней беззаботной жизни, сделать прививку, что в конечном итоге ускоряет процесс приобретения коллективного иммунитета, который положит конец всем локдаунам, наносящим вред экономике стран.

Важно помнить, что вакцинация - единственный действенный способ избавиться от локдаунов, которые наносят вред экономике всех стран.

Азербайджан на первое время закупил достаточное количество вакцин, которые со временем помогут резко сократить распространение болезни. Если вакцинацию пройдет достаточное число людей, мы создадим невидимые щиты, которые смогут прервать цепочку передачи вируса, косвенно защищая наших друзей, близких и уязвимую часть населения. По состоянию на начало апреля в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли более миллиона человек. Для 10-миллионной страны это хороший стартовый оказатель, процесс активно продолжается и цифры растут с каждым днем. Важно понимать, что альтернативы вакцинации нет. Каждый, кто желает поскорее вернуться к нормальной жизни, или, как минимум, хотя бы провести это лето без карантина, должен проявить инициативу не только ради себя, но и для всего общества. Только ответственный подход к вакцинации поможет нам преодолеть коронавирусный недуг.

М.Ахмедзаде