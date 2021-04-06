Москва высоко ценит сотрудничество с Баку в сфере вакцинации

Взаимодействие в вакцинировании со странами постсоветского пространства - это официальная стратегия России. Более того, речь идет не только непосредственно о поставках вакцины, можно вести переговоры о производстве вакцины на месте. В частности, таким путем пошли в Беларуси. В итоге на сегодняшний день заключены соглашения о поставке российской вакцины в несколько стран постсоветского пространства, среди которых есть Азербайджан. Также использование российской вакцины одобрили как раз Беларуси, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Туркменистане. В любом случае, речь идет о многих миллионах доз вакцин. И при этом, насколько известно и это прямо подчеркивалось, цена адекватна и будет одинаково приемлемой для всех. Кстати, "Спутник" вполне зарекомендовал себя, и к России обратилась Молдова с просьбой о поставках вакцины. Так что Азербайджан среди первых государств, решивших вопрос вакцинирования путем взаимодействия с Россией.

Об этом Day.Az сказала профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), доктор политических наук, кандидат исторических наук Наталья Ерёмина.

Говоря о сотрудничестве России и Азербайджана, профессор сослалась на результаты международного исследования, проведенного совместными усилиями магистрантов, обучающихся по программе "Дипломатия РФ и зарубежных государств" факультета международных отношений СПбГУ.

"Результаты исследования были представлены на экспертной конференции в рамках проекта "Общественно-политические диалоги на постсоветском пространстве (Россия и Азербайджан, Молдова, Узбекистан)". Мы выяснили, что гуманитарное взаимодействие всегда высоко оценивалось сторонами. Сотрудничество в сфере вакцинации рассматривается аналогичным образом. При этом в конце прошлого года в Азербайджане отнеслись к российской вакцине с осторожностью. Однако с течением времени появилось больше информации, и сомнения отпали.

Сотрудничество в этой сфере действительно можно оценить высоко, так как мы выяснили, что взаимодействие между странами развивается успешно и доказывает реальность единого постсоветского пространства, а также укрепляет все прочие типы взаимодействий между странами. Более того, удается очень быстро решать все вопросы. И в этом смысле сотрудничество Азербайджана с Россией выгодно отличается от схемы распределения вакцин через международную платформу COVAX", - отметила она.

По словам доктора политических наук, COVAX связывает поставки, их объемы, скорость поставок и др. аспекты с некоторыми критериями, не только показывающими численность заболевших, наличие свободных коек и т.д., но и экономические возможности и т.п.

"С этой точки зрения Азербайджан выглядит более уверенно по сравнению с Украиной и Грузией, например. Более того, в Азербайджане уже используются вакцины AstraZeneca. А теперь еще ожидаются поставки "Спутника". Также в стране начались испытания комбинированного препарата "Спутник" и AstraZeneca. Так что и в этом смысле ситуация развивается положительно.

Кстати, обратите внимание, что Грузия и Украина получили такую помощь одними из первых наряду с бедными африканскими государствами - Ганой и Кот-д'Ивуар. Вакцины также начала получать Индия. И если посмотреть позицию ВОЗ в этом отношении, то складывается впечатление, что есть стремление в первую очередь направить вакцины именно в африканские и азиатские государства. Просто экономическая ситуация и проблемы в сфере здравоохранения в Украине и Грузии такого плана, что без помощи не решить этот вопрос. А поскольку Украина и Грузия тесно сотрудничают с ЕС, то, конечно, европейские страны хотят себя обезопасить. Тут без отправки вакцин не обойтись", - пояснила наша собеседница.

При этом, продолжила кандидат исторических наук, в любом случае поставки вакцин в рамках подобных международных проектов - это всегда очень долго и ненадежно, ведь даже конкретные соглашения, например, между AstraZeneca и странами ЕС нарушаются.

"Что уж тут говорить о распределении вакцин иными способами. Полагаю, что ситуация складывается таким образом, что вообще можно не дождаться поставок вакцин через эту платформу, так как производственные мощности ограничены, а европейские страны проявляют некий "вакцинный эгоизм", производители стремятся выполнить свои обязательства перед основными заказчиками. Международная платформа на последнем месте в этом ряду. Так что здесь не только лоббирование интересов проявлено, но и реальная ситуация, которые привели к такому перераспределению вакцинной помощи. Здесь, конечно, всегда есть какой-то элемент "двойных стандартов"", - подытожила Наталья Ерёмина.

Абдул Керимханов