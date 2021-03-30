Как покончить с коронавирусом в Азербайджане?

В последние дни в Азербайджане наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом. Ежедневно заражаются более 1,5 тыс. человек, возросло количество ежедневных смертей, общее число больных по последним данным превысило 15 тыс.

Праздник Новруз хотелось провести более свободно, однако, Оперштабу пришлось ввести некоторые ограничения, чтобы приостановить распространение инфекции. На сегодня очевидно, что карантин придется ужесточать.

В стране проводится вакцинация на добровольной основе, однако, к сожалению, не все граждане желают привиться. Впереди летний сезон, который все хотят провести не взаперти. Чем больше людей примет факт того, что вакцинация является единственным действующим оружием против коронавируса и против локдаунов, тем выше шанс того, что взяв отпуск в июне, июле или августе, не придется провести его дома взаперти.

Ограничения являются одним из действенных способов приостановить распространение болезни, но зачем их постоянно вводить, если есть вакцина, которая поможет выработать коллективный иммунитет и даст возможность нашей стране одной из первых вернуться к нормальной жизни. Из-за антипрививочников, которые верят во всякие "теории заговора", страны Европы в последние месяцы стали вводить радикально жесткие меры из-за пандемии. Читая сайты сомнительного содержания и распространяя неподтвержденную и фейк-информацию, некоторые люди сами себе закрывают дорогу к нормальной жизни, которая возможна благодаря проверенным вакцинам.

Важно понимать, что пока процесс вакцинации не завершен или хотя бы не ускорится, ужесточенный карантин во всем мире является единственным методом предотвратить катастрофу в разных странах. Локдауны придется вводить снова и снова. Минздрав Азербайджана не раз подчеркивал, что пока не вакцинировано хотя бы 70% населения, кризис нельзя считать пройденным.

К сожалению, не все понимают, что в случае инфекционных заболеваний (передающихся от человека к человеку) для настоящей защиты нужно сделать прививки очень большому количеству людей. Сила вакцины - в ее способности защищать не только отдельных пациентов, но и окружающих. Поэтому очень важно, чтобы каждый проявил ответственность и привился от коронавируса. Сегодня из 10-миллионного населения страны прививку сделали уже почти 600 тыс. человек.

Китайская CoronaVac, созданная в спешке буквально за год, проявила свою эффективность на 91%. Для сравнения, вакцина от кори, которой пользуется весь мир до сегодняшнего дня, защищает от 95% до 98% людей.

Недавно представленные вакцины от Covid-19 тоже не достигают 100-процентной эффективности. Это означает, что примерно каждый десятый не будет защищен от болезни, даже если мы вакцинируем всех. Без 100-процентного охвата, что маловероятно в любой программе вакцинации, число людей, подвергающихся риску, будет довольно высоким.

Они могут быть и в числе наиболее уязвимых: у пожилых людей, как правило, более слабая реакция на вакцинацию, хотя вакцины против коронавируса показали обнадеживающие результаты в этом отношении.

Вдобавок некоторые могут вообще не пройти вакцинацию по состоянию здоровья, например, те, кто проходит курс лечения от рака.

Это означает, что значительное число окружающих нас людей по-прежнему будет подвергаться риску заразиться. Среди них могут оказаться ваши друзья и родственники.

Однако способ обеспечить косвенную защиту для всех существует: это массовая вакцинация.

Если мы привьем достаточное число людей, произойдет удивительная вещь: мы создадим несколько невидимых щитов, которые прерывают цепочку передачи вируса, косвенно защищая наших уязвимых друзей и близких.

Благодаря превентивным решениям, которые принял Президент Ильхам Алиев, Азербайджан с самого начала пандемии держит ситуацию под контролем. Меры, которые были предприняты по ужесточению и смягчению карантинного режима, были достаточно эффективными. В стране наблюдается достаточно низкий уровень заражения по сравнению с другими странами, в больницах есть свободные места.

Во время своей недавней пресс-конференции для местных и международных СМИ Президент Ильхам Алиев, отвечая на актуальные вопросы по COVID-19, пояснил, что во-первых, мы за первые месяцы пандемии создали более 10 новых больниц модульного типа, а также с учетом того, что в последние 2 месяца идет позитивная динамика между количеством зараженных и выздоровевших в пользу выздоровевших.

На сегодняшний день законтрактованы 4 млн. доз вакцины CoronaVac китайского производства и еще 732 тысячи доз прибудут в нашу страну в течение 180 дней. Ежедневно порядка иногда 15-20 тысяч людей вакцинируются. Но этот показатель следует увеличить в разы. Государство за все время пандемии и в особенности сейчас, когда есть действенное лекарство, создало все условия, чтобы победить инфекцию и в скором времени наша страна сможет одной из первых в мире вернуться к прежней жизни. Чем больше людей начнут проходить вакцинацию, тем быстрее этот день наступит. Азербайджанское государство будет использовать все возможности для достижения этой цели, выделены соответствующие финансовые средства.

Пройдет еще какое-то время, и COVID станет обычным гриппом. Когда организм привыкает к вирусу, тот уже перестает быть таким агрессивным. Эпидемии - это естественный волнообразный процесс, который имел место всю историю человечества. Он происходил и будет происходить. Но сегодня человечество уже находится на том уровне развития, что вакцины от COVID-19 были созданы за рекордно короткие сроки.

Кстати, получив прививку, не стоит забывать, что после введения вакцины необходимо следить за своим здоровьем и соблюдать все рекомендации врача. И помните: вакцина не отменяет ношение маски в общественном месте! Вторая доза вакцины вводится на 21-й день, и формируется устойчивый иммунитет, который может сохраняться до двух лет. Беспокоиться о побочных эффектах тоже не надо. Это нормальная реакция организма на прививку. У человека могут наблюдаться симптомы ОРВИ: повышение температуры, головная боль, слабость или неприятные ощущения в мышцах, боль в месте инъекции. Все эти симптомы пройдут через несколько дней.

Каждый, кто желает поскорее вернуться к нормальной жизни, или, как минимум, хотя бы провести лето без карантина, должен проявить инициативу не только ради себя, но и для всего общества. Только ответственный подход к вакцинации поможет нам преодолеть этот недуг.

Только так мы сможем держать под контролем темп распространения болезни и в конечном итоге победить пандемию.

М.Ахмедзаде