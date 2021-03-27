Как проходит вакцинация от COVID-19 в Азербайджане

Начавшаяся 18 января в Азербайджане вакцинация от COVID-19 продолжилась и в праздничные дни.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AzTV, только за минувший день было вакцинировано 19 427 человек, всего на сегодня - 510 420.

На первом этапе были привиты медицинские работники, лица старше 65 лет и сотрудники правоохранительных органов. На втором - граждане старше 50 лет. С 22 марта будут вакцинировать лиц старше 40 лет.